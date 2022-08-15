Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:04

İzmit Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak üzerindeki evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku gelmesi üzerine, bölge halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Kanalizasyon hattına kimyasal madde döküldüğü şüphesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri sevk edildi.

KANALİZASYON HATTI TIKALIYMIŞ

Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümlerde, sokak üzerindeki kanalizasyon hattının tıkalı olduğu belirlendi. İSU ekiplerince hattın açılması sağlandı.