'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Daireden 5 günlük cenaze çıktı!

İzmir’in Bornova ilçesinde evinden kötü kokular gelen ve yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu. Şahsın yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirildi.

'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Daireden 5 günlük cenaze çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:44

Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada yalnız yaşayan Hüseyin Yavuz’a (60) ait daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yakınları ile beraber dairenin kapısını açan ekipler, Hüseyin Yavuz’un cansız bedeniyle karşılaştı. Yavuz’un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendirildi.

"ZEHİRLENME" ŞÜPHESİ

Öte yandan, evde yapılan incelemede pet şişede alkol bulunduğu, ölüm sebebinin zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için alkol numunesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #İzmir

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