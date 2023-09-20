Kötü koku komşuları alarma geçirdi: Çilingirle girilen evde ölü bulundu
Adana’da yalnız yaşayan Serdar Ömezli’nin (48) dairesinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Ömezli'nin cesedi bulundu.
Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’ndeki bir apartmanda, öğle saatlerinde Serdar Ömezli’nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
1 HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli’nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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