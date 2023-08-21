Ayasofya'da 'kötü koku' şikayeti: 'Halılara da sirayet etmiş durumda, namaza odaklanmak çok zor'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:52

Müze statüsü iptal edilerek cami statüsü verilen bin 500 yıllık Ayasofya, ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020'den bu yana aldığı tahribatlar, denetim yetersizliği ve kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi alımı sonucu yaşanan sorunlarla gündemden düşmüyor.

Son olarak, namaz kılmak için Ayasofya'ya giden bir kişi, ağır kokuya tepki gösterdi.

"İÇERİSİ O KADAR HAVASIZ VE KÖTÜ KOKU İÇİNDE Kİ..."

Furkan Soylu isimli sosyal medya kullanıcısı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah namazına Ayasofya’ya gittim, birçok insan da Ayasofya’nın bereketinden istifade etmek için Ayasofya’ya akın ediyor lakin maalesef ülkenin bir numaralı mabedi gerekli muameleyi görmüyor. İçerisi o kadar havasız ve kötü koku içinde ki namaza odaklanmak çok zor.

İşin kötü yanı bu kötü koku halılara da sirayet etmiş durumda ayrıca halılar biraz daha kirlense nerdeyse namaz kılınmayacak vaziyete gelecek. Böyle ulu bir mabedin bu bakımsızlığı bana çok dokunuyor. Hep beraber CİMER’e gerekli uyarıları yaparsak önem verilecektir kanaatindeyim.

Bazıları Ayasofya’nın vaziyetini eleştirdik diye çözümün müzeye çevirmek olduğunu falan söylemiş. Öyle bir dava yok artık, Ayasofya’nın zinciri bir kez kırıldı ve Fatih’in emaneti yerine geldi. Caminin kötü vaziyeti ayakkabılık, turist girişi ve temizlikle halledilecek meseleler."

Söz konusu paylaşımın ardından Ayasofya'daki kötü koku gündem olurken, pek çok kişi şikâyette bulundu.