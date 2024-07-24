Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Buharkent ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.
Olay, Kamilpaşa Mahallesi 20. Sokak'taki bir apartmanın 1. katında saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Huriye Çalışkan'dan (85) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin sepetli aracı ile balkondan eve girdi.
Yaşlı kadın evde hareketsiz yatar halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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