Kötü koku ortaya çıkardı: Eski il başkanı evinde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Anavatan Partisi eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68), evinde ölü bulundu.
Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 48 Sokak üzerinde, bir apartmanın üçüncü katından kötü kokular gelmeye başladı. Gelen kokular üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin bir dönem radyo programcılığı da yapan Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68) olduğunu belirlendi.
Olay yerindeki ilk tespitlere göre Özpolat’ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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