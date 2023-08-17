Kötü koku ortaya çıkardı: Tek yaşayan kişinin öldüğü belirlendi!
Edirne’de bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine daireye giren polis ekipleri, Doğan Erol adlı kişiyi ölü olarak buldu.
Edirne’nin Barutluk Mahallesi eski TOKİ konutlarında bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekipleriyle birlikte kokunun yayıldığı daireye giren polis ekipleri, 48 yaşındaki Doğan Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Evinde yalnız yaşadığı ve 4 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Doğan Erol’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Altın güne yükselişle başladı
- 'Zaman daraldı...'
- Sınıf tekrarı geri geliyor!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!