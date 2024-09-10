‘Kötülüğe ortak olan bir toplum’

Başta İstanbul ve İzmir Barosu olmak üzere adalet savunucularından Narin’in ölümüne tepki geldi.

‘Kötülüğe ortak olan bir toplum’
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Ece İçmez
Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Narin’in ölümüne tepki gösterdi.

Yılmaz “Bu ülkede özellikle son 15 yıldır kadının, çocuğun, doğanın bir değeri yok. Ne yazık ki yönetenlerin sorumsuzluk ve vurdumduymazlığı söz konusu. Yargının da cezasızlık politikaları sebebiyle kötülüğe ortak olan bir toplum yaratıldı’’ açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz Diyarbakır Barosu ile de görüştüklerini ifade ederek “Üzerimize düşen ne ise yapacağız. Suçlular kimse en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Diyarbakır Barosu ile işbirliği yapacağız’’ dedi.


Etiketler: #Baro #Diyarbakır Barosu #Narin Güran

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