Kovalamaca 'ölümle' bitmişti: 16 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:00

Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda 27 Kasım'da saat 21.30 sıralarında yolda yürüyen Mustafa Güler ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa Güler, koşarak kaçmaya başladı. Arkasından gelen M.Ş. ile 2 arkadaşı, Güler'i darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, hayatını kaybetti. Güler'in cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Polis, Mustafa Güler'i bıçaklayan M.Ş. ile olaya karışan 2 kişiyi dün gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, arkadaşları adli kontrolle serbest bırakıldı.