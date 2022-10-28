Kovalamaca sonucu yakalanan minibüsten cephanelik çıktı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada nohut dolu çuvala ve çoraba sarılmış vaziyette yüzlerce tabanca parçası ele geçirilirken, sürücü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulaması esnasında şüphelendikleri bir minibüse dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında yaklaşık 60 kilometrelik kovalamaca yaşandı.
Şüpheli minibüs yaşanan kovalananın ardından Üstünler köyünde yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince minibüste detaylı arama yapıldı.
Yapılan detaylı aramada koliler içinde kargo poşetleri ile paketlenmiş yüzlerce tabanca parçası ele geçirildi.
Aramalar neticesinde araçta kargo poşetleri ile paketlenmiş yüzlerce tabanca parçası ele geçirildi. İçi nohut dolu bir çuvalda yapılan aramada çoraba sarılmış vaziyette atışa hazır birçok tabanca ele geçirildi. Birleştirildiğinde 140 adet tabanca haline gelebilecek tabanca parçaları ele geçirildi.
Araçta ele geçirilen 140 adet tabanca gövdesi, 142 adet tabanca namlusu, yiv ve set, 139 adet icra mili ve atım yatağı, 80 adet tabanca mili, sürgü tutucu ve pim ile nohut çuvalından çıkan 3 adet atışa hazır tabancaya el konuldu.
Polis ekiplerince koliler ile kargo poşetlerinde ele geçirilen tabanca ve parçalarının piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Doğan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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