Cinsel istismara karşı tek başına eylem yapan Çetiner, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Beni ve çocuklarınızı yalnız bırakmayın’

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:07

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:28

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Asım Sultanoğlu’na tepkiler sürüyor. Eski CHP Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner, her gün Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne giderek eylem yapıyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan Çetiner, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunarak ‘Beni ve çocuklarınızı yalnız bırakmayın’ dedi.

“İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GİDENE KADAR DEVAM EDECEĞİM”

Asım Sultanoğlu’nun geçmişini dile getiren Çetiner talebini şöyle anlattı:

“Ensar Vakfı’nda 45 tane çocuğun cinsel istismara uğradığı sırada dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ödüllendirilir gibi il milli eğitim müdürlüğüne atandı. 45 erkek çocuğunu koruyamayan bir şaibeli şahsın Şanlıurfa’daki binlerce masum yavruyu koruyacağına inancımız olmadığından dolayı tek başıma, 16 gündür her gün saat 16.30’da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylemdeyim. O il milli eğitim müdürü gidene kadar onu rahatsız etmeye, onu kabul etmediğimi isyan ederek söylemeye devam edeceğim.”

“POLİSLERİN PSİKOLOJİK BASKISINA MARUZ KALIYORUM”

Çetiner, 16 gündür yaşadıklarını; “Polislerin psikolojik baskısına maruz kalıyorum. Tek başımayım ve karşımda 9-10 polis var. İlk gün, oyuncaklarla ve çocukların çizdiği resimleri götürmek istedim ama engellenmeye çalışıldım. İkinci gün, çocukları temsilen balonlarla eylem yapmaya çalıştım. Hoş olmayan sözlerle karşılaştım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı geldi. Biz de CHP’den avukat arkadaşımla Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gittik saat 09.00’da. Yaklaşık 2 saat orada bekledik ve Bakan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne uğramadı. Biz de bulunduğu otelin karşısına gidecekken polisler tarafından engellendik. Otelin karşısına geçtik ancak orada da TÜGVA İl Başkanlığı varmış. TÜGVA’dan bir il yöneticisi gelip pankartlarımızı kaldırdı. TÜGVA gücünü siyasi iktidardan alıyor. Her çocuğu anne babası gibi korumak her ferdin görevidir ama Şanlıurfa’da 15 gündür benim sesimi duyan olmadı” diyerek yalnız bırakıldığını vurguladı.

“STK’LER BENİ YALNIZ BIRAKTI”

Günler önce Şanlıurfa’da yabancı uyruklu şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar uyguladığının duyulması yurttaşların ayaklanmasına sebep olmuştu. Çetiner, 45 erkek çocuğun maruz kaldığı istismarın ardından yaşanan sesizliğin nedenini ise şöyle açıkladı:

“Suriyeli bir mülteci toplum tarafından çok da kabul görmüyor. Benim karşı durduğum ise bir il milli eğitim müdürü. Güç tarafından, siyasi iktidar tarafından onaylanmış bir isim. Benim yanımda duran kişilerinse polis tarafından kaydı alınıyor. Bu konuda en hassas olması gereken kişiler anne, babalar ve öğretmenlerdir. Öğretmenler de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı oldukları için işimden olurum ve ayın sonunu getirememe kaygısı ile yanımda durmuyorlar. Kameranın arkasından yanıma gelip ‘Sizin yanınızdayız ama ben ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadınım, yanınızdayım’ diyen kadınlar da var. Onları anlıyorum ama ilimizdeki muhalif görünen, haktan yana olan STK’ler de beni yalnız bıraktı.”

“BENİ VE ÇOCUKLARINIZI YALNIZ BIRAKMAYIN”

Şanlıurfa halkına çağrıda bulunan Çetiner, “Asım Sultanoğlu gibi şaibeli isimler gidene kadar nöbete devam edeceğim. Çocuklar bizlerin geleceği. Kötülük bu kadar örgütlüyken iyiliği de örgütlemeliyiz. Lütfen beni ve çocuklarınızı yalnız bırakmayın” diyerek sözlerini noktaladı.