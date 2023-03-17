Köy Enstitüleri ruhu Z kuşağı ile buluşuyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:20

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi öğretmen okullarının 175. kuruluş yıl dönümüne ve köy enstitülerinin 83. kuruluş yıl dönümünde Mandolin Kısa Film Yarışması düzenliyor. “Nasıl bir eğitim” temasıyla yola çıkan yarışmada Z kuşağına ulaşmayı hedefleyen YKKED ve Eğitim İş Sendikası İzmir Şubeleri ortaklığında gerçekleştirilecek yarışmada birinci seçilecek esere 10 bin lira ödül verilecek.

Sponsorluğunu Buca Belediyesi Buca Mar şirketinin üstlendiği yarışmada en iyi oyuncuya 5 bin lira, seyirci özel ödülünü kazanacak esere de 5 bin lira ödül verilecek. Eğitim İş Sendikası tarafından en iyi senaryo özel ödülü verilecek yarışmada son başvuru tarihi 19 Mayıs 2023 olarak belirlendi. 14 Haziran’da jüri değerlendirmesinin yapılacağı toplantıda kazanan eserlere ödülleri ise 24 Haziran’da düzenlenecek törende dağıtılacak.

Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar ve gençlerin yaşadıkları mağduriyeti topluma anlatmayı hedeflediklerini dile getiren YKKED İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, “Eğitimciler, bizler panellerde, konferanslarda eğitimle ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Mandolin Kısa Film Yarışması projesinde ise amacımız Z ve alfa kuşağını dinlemek. Genelde gençler, öğrenciler, yeni mezunlar kısa film çekiyor. Biz gençlerin durduğu yerden, onların bakış açısıyla, onların gözünden “Nasıl bir eğitim” sorusuna yanıt arıyoruz. Pandemi döneminde üniversiteyi kazanıp mesleğiyle ilk olarak bilgisayar ekranı üzerinden tanışanlar oldu. Hayallerle, umutla okuyup bitirdikleri üniversite sonrası evde işsizlikle tanıştılar. Pandemi döneminde okulun kapısından girmeden mezun olanlar oldu. Yıllarca okuyup, mesleğine kavuşamayanlar, atanmayan öğretmenler var. Pandemide, depremde akla ilk gelen okulları kapatıp uzaktan eğitime geçmek oldu. Her gelen bakan eğitimi sil baştan ediyor. Eğitim ülkenin geleceğini şekillendirir, yarınlarını inşa eder. Eğitim bir bilimdir. Mandolin kısa film yarışması ile bilime sanatla yaklaşmak, sanatın gücünü bilimin gücüne katmak istedik” dedi.