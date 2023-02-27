Köy Enstitülerinin kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel unutulmadı

Köy Enstitülerinin kurucusu, Aydınlan-macı, eski Milli Eğitim Bakanı ve öğretmen Hasan Âli Yücel, aramızdan ayrılışının 62. yılında unutulmadı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00
Köy Enstitülerinin kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel unutulmadı
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26 Şubat 1961’de yaşama veda eden Hasan Âli Yücel, bakanlığı döneminde Köy Enstitülerini kurdu.

Yine Yücel’in bakanlığı döneminde, dünya klasikleri Türkçeye çevrildi, İnönü Ansiklopedisi’nin ön çalışmaları gerçekleştirildi. Üniversitelede reformlar yapıldı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu, Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) dönüştürüldü ve Ankara Tıp Fakültesi kuruldu.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Yücel’i unutmadı. Yücel, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı tarafından Beşevler Dernekler Yerleşkesinde dün yapılan etkinlikle anıldı.

"İHTİYAÇ DAHA FAZLA"

Demokratik kitle örgütleri de Yücel için anma mesajları paylaştı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), “Efsane Milli Eğitim bakanı, Köy Enstitülerinin kurucusu, Cumhuriyet aydını, Kemalist devrimci Hasan Âli Yücel’i yitirişimizin 62. yılında saygı ve özlemle anıyoruz” açıklamasını yaptı. Eğitim İş Sendikası da “‘Benim ülküm yurdun cennet olması’ diyerek yurt sevgisini her şeyin üstünde tutan Hasan Âli Yücel gibi devlet adamlarına ve bilimin aydınlatıcı gücüne olan ihtiyaç her zamankinden fazladır. Yücel’i ölümünün 62. yılında, minnetle anıyoruz” sözleriyle Yücel’i andı.


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