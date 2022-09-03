Eğitime, Köy Enstitülerine adanan bir yaşam

03 Eylül 2022 Cumartesi

Bilgi düşmanlığı, yasaklamayla, gözdağıyla, jop, gaz, küfür saldırılarıyla sürerken kadınlar, hekimler, öğretmenler, gazeteciler, çevreciler gibi Köy Enstitüleri sevdası da direniyor.

Anadolu Aydınlanmasında Pamukpınar (Prof. Dr. Ali Uzun-Abdullah Kurt-Bekir Bayram-Mehmet Ali Kaya-Durmuş Türker-Hasan Göztepe-Mustafa Akyol), Ortaklar İlköğretmen Okulu/ Köy Enstitüsünden Yansımalarla (Ahmet Doğan-Mustafa Özmen), Her Yönüyle Köy Enstitüleri (Tahsin Yücel), sayısı 600’ü geçen “Köy Enstitüleri kitaplığı”na 2022’de katılan yapıtların birkaçı.

YKKED DEYİNCE

Kemal Kocabaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yayımlanan Köy Enstitüleri adlı yapıtını görünce düşündüm...

Köy Enstitülü öğretmen bir anne babanın çocuğu... Ortaklar İlköğretmen Okulu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü mezunu bir öğretmen... 1979’da Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü asistanlığıyla başlayan akademik yaşamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde katıhal fiziği alanında 2000 yılında profesör olan bir hoca...

2001 Aralık ayında İzmir’de “...aklını kullanabilen, sorgulama kültürüne sahip, üretken, yaşama sımsıkı bağlı laik-demokrat yurttaşlar, öğretmenler, sağlıkçılar yetiştirme anlayışını yeni arayışlarla yaşadığımız yıllara taşımak ve Cumhuriyetimizin bu devrimci, aydınlanmacı eğitim anlayışına sahip çıkmak...” amacıyla kurulan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin kurucularından…

YKKED’nin 23 şubeye ulaşmasını sağlayan, Yeniden İmece dergisinin editörlüğünü ve 20 yıl boyunca genel başkanlığını yapan bir Köy Enstitüsü sevdalısı...

VARSA YOKSA EĞİTİM

Çalışkan, özverili bir sevdalı…

Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KETAM) 2009-2021 yılları arasında müdürlüğünü yaptı.

DEÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyeliği ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Kocabaş, fizik ve fizik eğitimi ile ilgili yayınları dışında, 2007’den beri eğitim ve ülke sorunlarıyla ilgili Demeçli Yazılar, Memleket Yazıları, Aydınlanma Yazıları, 2012-2018 Ülkeye Dair Tanıklık Yazıları adlı kitaplar çıkardı.

Köy Enstitüleri aydınlığına katkıları olan kişilerle ilgili kitaplar hazırladı:

Hasan-Âli Yücel, Mahmut Makal’a Armağan, Talip Apaydın’a Armağan, Pakize Türkoğlu’na Armağan, Mehmet Kahvecioğlu/Eğitime Adanmış Bir Yaşam, Aksu Köy Enstitülü Delikanlı Yusuf Büyükçoban (Keramettin Büyükçoban-Rifat Güler’le)...

KÖY ENSTİTÜLERİ SEVDALISI

YKKED’nin düzenlediği sempozyumların bildirilerini kitaplaştırdı:

Ölümünün 80. yıldönümünde Mustafa Necati ve Eğitim Devrimi (Prof. Dr. Zeki Arıkan’la), Hasan-Ali Yücel Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında İsmail Hakkı Tonguç Sempozyum Bildirileri Kitabı, Bilge İmececi Dr. Engin Tonguç (Rıfat Güler’le), Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar (Güzel Yücel Gier’le), Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları, Aydınlık Bir Türkiye İçin Eğitim Reformu, Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek, Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve Arayışlar...

Köy Enstitüleri ile ilgili kitaplar hazırladı:

Adabelen Işığı, Tanıklarla Beşikdüzü Aydınlığı, Trakya’daki Işık Kepirtepe Köy Enstitüsü, Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 70 Yaşında, Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, Akçadağ Aydınlığı, Pamukpınar Aydınlığı, Tanıklıklarla Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden Bolu Kız İlköğretmen Okulu’na (Enise Gülsüm Ceylanlı Su ile)...

Bir fizik profesörünün insanlık için süren bir sevdaya ömrünü vermesidir bu.