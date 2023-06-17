Köy kahvesinde kanlı kavga: 1 ölü
Denizli’nin Tavas ilçesinde kırsal mahallenin kahvehanesinde iki akraba arasında çıkan kavgada 2 çocuk babası Ümit Ona (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde kaçan katil zanlısı akraba ise evinde jandarma ekibi tarafından yakalandı.
Tavas’a bağlı Akyar Mahallesi’nde, önceki akşam saat 22.30 sıralarında servis şoförlüğü yapan Ümit Ona, halasının oğlu olan Hüseyin K. ile oturuduğu kahvehanede ilk önce tartıştı.
KURTARILAMADI
Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle Hüseyin K., yanındaki bıçakla Ümit Ona’yı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ona, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ona’yı bıçaklayan Hüseyin K., saklandığı evinde jandarma tarafından yakalandı.
Evli ve 2 çocuk babası Ona’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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