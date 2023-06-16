Son dakika... Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltılar

Son dakika... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı arazi kavgasında kişi 5 gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:27
Son dakika... Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltılar
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

13 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.


Bismil diyarbakır gözaltı

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