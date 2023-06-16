Son dakika... Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltılar
Son dakika... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı arazi kavgasında kişi 5 gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
13 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
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