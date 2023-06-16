Son dakika... Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltılar

Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:27

Güncelleme: 16.06.2023 - 10:39

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

13 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.