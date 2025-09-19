Köyceğiz Belediyesi'ne operasyonda 3 adli kontrol kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 22:31:00
AA
CHP'li Muğla Köyceğiz Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muğla Köyceğiz Belediyesi hakkında "imar yolsuzluğu" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Ö.Ö. 17 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Ö.Ö'nün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletilerek Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. de Köyceğiz'de dün gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "imar yolsuzluğu" soruşturması kapsamında aralarında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün de bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ö.Ö. ile Metin Y. ve oğlu Melikcan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Y. savcılık tarafından 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

