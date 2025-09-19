Köyceğiz'de alevlerle mücadele... 58 ev boşaltıldı, 173 kişi tahliye edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 11:43:00
DHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Köyceğiz'e bağlı kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü.

Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor.

