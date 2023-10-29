Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Köyde çocuk bulamayan yaşlılar, 100. yaşlılar şiirlerini kendileri okudu

Tokat'tın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak çocuk bulamayan köylüler, çocukken ezberledikleri şiirlerle kutlama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 23:52
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu farklı bir şekilde yaşatıldı. Köyde hane halkının azlığı ve çocuk nüfusun olmayışı Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna engel olmadı.

Köy halkı tarafından düzenlenen 100. yıl kutlamalarında köyde bulunan vatandaşlar ilkokulda ezberledikleri şiirleri okudular. Köy okulunun girişinde yaptıkları etkinlikte çocukken ezberlediği şiirleri hatırlayanlar sırasıyla okudu.

O güzel anlar köyde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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