Köye ‘AKP’li giremez’ tabelası

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Tokat merkeze bağlı Çamağzı Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, 3 yıldır İl Özel İdaresi’nden hizmet alamadıklarını belirterek, köyün girişine “(RTE) Reis’ten başka Ak Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez” tabelası astı. Keskin, “Benim hizmet alabilmem için birilerinin adamı mı olmam lazım. Bir kepçeyi alamıyoruz. Sulu tarımdan susuz tarıma geçtik. AKP’li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz” dedi.

Muhtar Mustafa Keskin, 3 yıldır susuzluk sorununa çözüm bulamadıklarını anlattı. Keskin, “Elli yıldır su pompasıyla arazi suluyoruz. Yeşilırmak havzasının ilk ovası burası, susuzluktan arazilerimiz yandı. DSİ müdürüne her şeyi anlatmama rağmen müdür bize zulüm eder gibi sulu tarımdan susuz tarıma geçtik. Süt, et, şekerpancarı, sebze, silajlık mısır üreten bir köy olmasına rağmen, arazimizi üç yıldır sulayamıyoruz. Milletvekillerine bu durumu arz ettim hiçbirisi ilgilenmedi. İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, üç yıldır köylere bir tane hizmet getirmiyor. Kafelerden çıkıp köylere bir kere adım atmıyor. AKP milletvekili Özlem Zengin onu oraya oturtturdu, kendisi Tokat’ın milletvekilimi, Ankara’nın milletvekili mi bilmiyoruz. Biz milletin derdiyle dertlenen, ilgilenen milletvekilleri istiyoruz. Bu tür idarecilerden bıktık artık, bıktık” diye konuştu.

‘BARAJ PROJESİ DURDU’

30 yıllık baraj projesinin bir türlü tamamlanamadığını belirten Keskin, “Ne zaman ki bu AKP’li vekiller geldi, bizim baraj projemiz durdu. Köylü burada arazisini sulayamıyor. Biz reisten başka hiçbir AKP’li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz. Üç yıldır direndik en sonunda isyan noktasına geldik. AKP’ye oy verirken düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.