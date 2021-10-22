Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Aksaray'da 66 yaşındaki Selami Salman isimli vatandaş, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra köydeki her türlü temel ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirten Salman, köydeki hayatın eskiye göre zorlaştığına da dikkat çekti.
Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerindeki köyünde yaşayan Selami Salman (66), 10 yıldır köyde kalan tek insan. Salman 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde uzun yıllardır tek başına yaşıyor.
Merkeze bağlı yayla köylerinden
Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmadığı için köylerine ait Dölek
Mevkisi'ne göç etti.
O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi sonrası köyde yalnız kaldı. Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarıyla dolu köyünden ayrılamıyor.
Salman, sabahın ilk ışıklarıyla
uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını
demliyor. Kış mevsiminde yayla köyüne yağan yoğun kardan yollar kapandığı için
ekmeğini bile kendisi yaparak yaşamını sürdürüyor.
‘ESKİDEN CIVIL CIVILDI, ŞİMDİ
HARABE GİBİ’
Salman, 30 yıl önce köylülerin göç
etmeye başladığını ve kendisinin maddi durumu olmadığı için burada kaldığını
belirterek, “Çocuklarım köyde yaşamak
istemeyip şehre taşındılar. Eskiden köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz
vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimizle cıvıl cıvıl bir köydü. Çocukluğumun
geçtiği köy şimdi harabe gibi" diye konuştu.
Salman, yiyeceklerini yakın
köylere veya ilçeye giderek temin ettiğini belirterek, "Eski günlerimiz
çok güzeldi. İmece usulüyle çalışırdık. Kömbe, yufka ve mayalı ekmekler
yapılırdı. Kışın hiç ekmek sıkıntısı çekmezdik. Şu an da her şey sıkıntılı”
dedi.
EKMEĞİNİ BİLE KENDİSİ YAPIYOR
Kışın ekmeğini bile kendisinin
yaptığını belirten Salman, “Çamaşırımı yıkarım, suyumu çeşmeden doldururum.
Kendim pişirip, kendim yerim. Sabah erken kalkar, sobanın odunlarını yakarım.
Hemen çayımı koyarım. Hava güzel olursa köyün içinde gezerim. Eski yerlerin
hayalini kurarım. Evin damına çıkar otlayan hayvanları izlerim” diye konuştu.
Salman, 10 yıl önce eşini
kanserden kaybedince hayatının daha zorlaştığını da vurguladı.
"EŞİM ÖLDÜ KIYAMETİM
KOPTU"
30 yıllık hayat arkadaşını
özlediğini belirten Salman, "Eşim keşke ölmeseydi de hiçbir şeyim
olmasaydı. Eşim öldü, kıyametim koptu. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan
zor bir durum yokmuş" şeklinde konuştu.
Salman, evinin çatısının aktığını, yağmur ya da kar yağdığında çok zorlandığını belirterek, devlet büyüklerinden yardım beklediğini de söyledi.
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