Köyü zehirleyen şirket atık tesisi kuracak

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Siyanür havuzlarına dayanak olarak kurulan setler çöktü. İçinde siyanürün de bulunduğu karışım, toprağa ve suya karıştı. Tesisin yakınındaki Dulkadir köyündeki yurttaşlar zehirlendi. Suyu içen hayvanlar telef oldu.

Konuya ilişkin sendika ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı davada şirketin dört yetkilisine bilinçli taksirle çevreyi kirletmek suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

‘ÖNLEM ALDIK’ DEDİLER

Bursa Teknik Üniversitesi’nden aldıkları raporla gerekli önlemlere başvurduklarını belirten şirket, bölgede çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında atık barajında yer alan atıkların zenginleştirme işlemi sonucunda işlenmesi ve atıklarının depolanması için bir tesis kurulması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, madenden çıkarılan ve işlenen siyanürlü atık burada depolanacak. Ayrıca projenin gerçekleştirileceği alan, Tabiat Koruma Alanı’na 1.2 kilometre uzaklıkta yer alacak.

Şirketin bu projesine ilişkin ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı 14 Kasım’da gerçekleştirilecek.