Aliağa'ya yapılacak endüstriyel atık tesisi mahkemelik oldu: ÇED raporu Anayasa'ya aykırı!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:22

İzmir’in Aliağa ilçesine yapılmak istenen Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “ÇED olumlu” kararı vermesi mahkemeye taşındı.

Şehitkemal Mahallesi, Akçekise Mevkiinde yapılması planlanan tesise karşı çıkan yöre halkı ve sivil toplum örgütleri, kararın durdurulması ve iptali için İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava dilekçelerini verdi.

ANAYASA’YA AYKIRI

Bölgedeki 12 muhtar dahil 45 yurttaşın imzası bulunan dilekçede ÇED raporu öncesi yöre halkının katılımıyla yapılması gereken toplantının yurttaşların tepkisi nedeniyle yapılamadığı ve bakanlığın Anayasa’ya aykırı bir şekilde “ÇED olumlu” kararı verdiği belirtildi. Ayrıca dilekçede tesisin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de ayrıkı olduğu ve yurttaşların ‘sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı’nın ihlal edileceği ifade edildi.

YEDİ İLİN ATIĞI İZMİR’E GELECEK

Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi ile Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıtlı bulunan çelikhane tesislerinde çelik üretim sonucunda oluşan cüruf atıklarının depolanma yöntemiyle bertaraf edilmesi amacıyla tesisin kurulması ve işletilmesinin planlanıyor. Projeye göre; depolama tesisinde yıllık 180.000 ton ile yaklaşık olarak 3 milyon 138 bin 537 metreküp cüruf işleme atıkları ve işlenmemiş cüruf depolanacak.