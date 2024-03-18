Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi

Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle misafirlerini 3 ay gecikmeli olarak haziranda ağırlayan ve sezonu normal zamanlara göre daha sakin geçiren Kırantepe'de bu yıl daha çok adrenalin tutkununun gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

Şehir içi ve dışından gelen sporseverler, gökyüzünü rengarenk yamaç paraşütleriyle şenlendiriyor. Başlangıç eğitimi alan kursiyerlerin de tercih noktası haline gelen Kırantepe, ziyaretçilerine deneyimli pilotlarla uçuş imkanı da sunuyo