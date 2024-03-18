Cinayetin 'sebebi' kan dondurdu... Gaziantep'te babalarını öldüren 2 kardeş tutuklandı

Gaziantep'te arazi paylaşımı nedeniyle tartıştıkları babaları Müslüm Açıkbaş'ı (59) öldüren Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:29
Cinayetin 'sebebi' kan dondurdu... Gaziantep'te babalarını öldüren 2 kardeş tutuklandı
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Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi'nde oturan Abdurrahman ve Halaf Açıkbaş kardeşler, babaları Müslüm Açıkbaş'tan sahip olduğu bahçe ve tarlaları kendileri ile paylaşmasını istedi.

6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi reddetti. Son olarak 16 Mart'ta bir kez daha talepte bulunan 2 kardeş, ret cevabı alınca bu kez fıstık bahçesindeki ağaçlara traktör ile zarar verip, babaları ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş'ı alıp, şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bu durumu öğrenen 2 kardeş, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu.

Taraflar bir kez daha tartıştı, 2 kardeş bıçakla saldırıda bulundu. Baba Müslüm, üvey anne Gonca ve kardeş Müslüm Caner Açıkbaş, yaralandı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'ARAZİLERDEN PAYIMIZI İSTEDİK'

Kaçan 2 kardeş, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

2 kardeş, sorgularında, "Sürekli köyde arazilerimizde çalışıyorduk. Babamıza farklı iş yapmak istediğimizi ve bunun için gerekli sermayeyi oluşturmak için arazilerden payımızı vermesini istedik. Ancak babam bunu kabul etmedi. Birçok kez konuştuk ama kendisi bizi hiç dinlemedi ve sürekli tersledi. Son olarak eve gittiğimizde bize hakaret etti. Şehir merkezine dönerken otomobilini durdurup, konuşmak istediğimizde yine ağır konuşunca öfkelenerek bıçakladık. Üvey annemiz ve kardeşimiz de araya girmek isterken yaralandı, onlara yönelik bir kastımız yoktu. Babamızın öldüğünü öğrenince pişman olduk" dedi.

2 kardeş, işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor. 


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