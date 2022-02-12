Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı
Düzce'de köyüne gitmeye çalışan yurttaş, karla kaplı yolda mahsur kaldı. Bölgeye araçla gidemeyen AFAD ekipleri, yurttaşın bulunduğu noktaya yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyündeki evine gitmek için aracı ile yola çıkan Z.K., yolun karla kaplı olması sebebiyle Kordon sırtı mevkiinde mahsur kaldı.
Aracı ile kara saplanan ve ilçeye de dönemeyen Z.K., ekiplerden yardım talebinde bulundu.
ARAÇLA GİREMEDİLER
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Z.K.'nın bulunduğu bölgeye araç ile gidemeyen ekipler, yürüyerek yola devam etti.
Z.K., mahsur kaldığı alandan ekipler tarafından kurtarılarak, araçların olduğu bölgeye getirildi.
Z.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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