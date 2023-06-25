Koyunu darbedip bayıltan kasaptan pişkin savunma: Yormak için öyle yaptım

Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:09

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Haziran tarihinde bir şahıs sürükleyerek götürmeye çalıştığı koyunu bayılana kadar darbetti.

O anlar çevredeki bir yurttaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, mahallede 200'den fazla kişi ile görüşerek şüphelinin kasaplık yapan Hasan A. olduğunu tespit etti.

Polis, şüpheliyi Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir koyunu kestiği sırada yakaladı. ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alınan Hasan A., emniyete götürüldü.

"YORULSUN' DİYE İTİP KAKTIM"

Hasan A. ifadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken 'yorulsun' diye itip kaktım” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.