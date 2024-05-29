Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Adana'nın Kozan ilçesinde 400 metre yükseklikteki tepede bulunan Kozan Kalesi'nde mahsur kalan G.A. isimli kadın, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
400 metre yükseklikteki dik bir tepede bulunan Kozan Kalesi'nde dün saat 21.00 sıralarında bir kadının mahsur kaldığını fark eden kalenin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
BİR SAATLİK ÇALIŞMA
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaleye çıkan itfaiye ekibi, isminin G.A. olduğu öğrenilen kadını yaklaşık bir saatte indirdi.
Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadın, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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