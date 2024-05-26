Son Dakika... Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ölü var! Validen açıklama geldi

Son dakika haberi... Mersin-Adana otoyolunda Tarsus sınırlarında bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:30
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Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.

Diyarbakır- İstanbul seferini yapmakta olan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

EN AZ 10 ÖLÜ, 30 YARALI!

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

 


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