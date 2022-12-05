Kozan'da iki katlı binada çıkan yangın paniği!

Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 06:52
Kozan'da iki katlı binada çıkan yangın paniği!
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Irmak Caddesi’nde bulunan iki katlı ahşap-tuğla yapımı binanın üst katındaki kullanılmayan boş dairede, 4 Aralık gece saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede üst katı saran alevler, alt kattaki cep telefonu dükkanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

ÜST KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Binanın üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu dükkanında hasar oluştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.


itfaiye Yangın KOZAN

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