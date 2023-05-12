‘Kozmik oda’ iddialarıyla gündeme gelmişti: TRT randevu vermedi, RTÜK üyesi 6 soru sordu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:11

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:22

Türkiye’de yapılacak genel seçimlere 48 saatten az bir süre kaldı. ‘Seçim güvenliği’ tartışmaları hâlâ gündemde yerini korurken, İçişleri Bakanlığı’nın ‘paralel YSK’ girişimi ve gazeteci Devrim Gürkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT’de kozmik oda ile sonuçlarda manipülasyon yapılacağı iddiası dikkat çekiyor.

Tüm bunlar üzerine RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser söz konusu durumla alakalı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’dan istedikleri randevu talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Sorularını sosyal medya hesabından ileten Taşcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“NEDEN YENİ BİR SORUŞTURMAYA GEREKSİNİM DUYULDU?”

1- TRT Genel Müdürü @zahidsobaci İletişim Başkanından izin alamadığı için randevu veremedi. O halde manipülasyon iddialarına ek bir dizi sorularımı buradan sorayım: Seçim günü yapılacak yayınlarda görevli tüm personel yeni bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. @TRTKurumsal

2- Seçim günü görevli olan bu personelin bir kısmı kadrolu memur, kalanı özel sözleşmeli statüsünde olan, yani zaten gerekli güvenlik incelemesi yapılmış olan ve olması gereken bu çalışanlar için neden yeni bir soruşturmaya gereksinim duyuldu?

‘İŞE GELMEYİN’ TALİMATI

3- Seçimin yapılacağı pazar günü ile seçimi takip eden pazartesi günü normal mesaisi veya nöbeti olan kimi personelin insan kaynakları tarafından telefonla aranarak işe gelmemeleri talimatı verildiğini öğrendik. Bu uygulamaya neden gereksinim duyuldu? Neyi görmeleri istenmiyor!?

4- Bir süredir TRT’de görevlendirilen İletişim Başkanlığı ve İçişleri personeli hangi amaçla kurumdadır? Bunlar arasında seçim günü mesai yapacak olan var mıdır? Sn @MuharremErkek17’in İçişleri Bakanlığı için işaret ettiği gibi bir “paralel yapı” da burada mı oluşturuluyor?

“700’Ü AŞKIN YENİ PERSONELİN KAÇI SEÇİM YAYININDA GÖREVLİ?”

5- Ocak ayından bugüne kurum bünyesine katılan 700’ü aşkın yeni personelden kaçı seçim yayınlarında görevlendirildi? Bu kişilerin unvan ve sorumlulukları nedir? Bazılarının seçim günü sahada haber takibi yapacağı, bu kişilere kamera ve yayın ekipmanı tahsis edildiği söylenmektedir.

6- Yurdun her yerinde yerleşik onlarca tecrübeli kameraman ve muhabirin bulunduğu TRT gibi köklü bir kurumda seçim öncesi bu “yeni” ekiplere neden ihtiyaç duyulmuştur?

‘DANIŞMAN ORDUSU’ İDDİALARI

7- TRT’de maaş ve uzmanlıklarının ne olduğunu kimsenin bilemediği bir danışman ordusu kurduğunuz ve bu kişiler için ana binada bulunan bir tam katı boşaltarak buradaki yayın personelini 20-25 kişilik açık ofislere taşımayı kararlaştırdığınız iddialarına yanıtınız nedir?

8- Dünyanın saygın kamu yayıncıları AFP, BBC, DW ve Reuters’ın güvenilirliklerinin altında yatan iktidarların değil kendilerini finanse eden halkın yayıncısı olmaları ve hesap verebilirlikleridir. Randevu dahi veremeyen TRT için de hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmazdır.