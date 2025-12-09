Kozyatağı'nda tarihi çınarlara kıyım: Mahalleli 'Çınaraltı Savunması'nı kurdu

İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yapılan müdahale, mahalle halkının tepkisine yol açtı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Anıtlar Kurulu, yalnızca kurumuş ağaçların kesilmesi ve dört anıt ağacın taşınması için sınırlı izin verdi.

Ancak uygulamayı yapan firmanın bu yetkiyi aştığı ve belediyeden ruhsat almadan çalışma yaptığı öne sürüldü.

TESCİLLİ AĞAÇ YOK EDİLDİ İDDİASI

Kozyatağı sakinleri, firmanın Anıtlar Kurulu kararının sınırlarını aşarak yetkisiz ağaç kesimi yaptığını savunuyor. Mahalleli, tescilli anıt ağaçlardan birinin tamamen yok edildiğini, diğerlerinin ise zarar gördüğünü ileri sürüyor.

Mahalle sakinleri, bölgedeki ağaçların yalnızca doğal varlıklar değil, aynı zamanda mahallenin belleğini temsil eden kültürel değerler olduğunu belirtti. "Yaşanan kayıp geri dönüşü olmayan bir tahribat" diyen yurttaşlar, hukuki süreç başlattı.

"ÇINARALTI SAVUNMASI" KURULDU

Müdahalenin ardından mahalle halkı "Çınaraltı Savunması" adıyla bir dayanışma ağı oluşturdu.

Cumartesi günü yapılan toplantıda, sürecin yalnızca çevre tahribatı değil, aynı zamanda kamusal alanların ticarileştirilmesine karşı bir mücadele olduğu vurgulandı.

Savunma grubu, alanın kamusal bir yeşil alan olarak korunması gerektiğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

• Alanın yeniden kamusal kullanıma açılması

• Tescilli ağaçların bilimsel yöntemlerle korunması

• Yeşil dokunun güçlendirilmesi

• Benzer müdahalelerin önlenmesi için idari ve hukuki denetim

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Mahalleli, bugün saat 13.00'te Kadıköy Belediyesi önünde basın açıklaması yapacak. Sakinler, hazırladıkları ortak dilekçeyi belediyeye sunarak sürecin şeffaf biçimde yürütülmesini talep edecek.

"Bu alan mahallelilerin ortak yaşam alanıdır" diyen yurttaşlar, dayanışma çağrısında bulundu.