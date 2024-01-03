KPSS Lisans başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Lisans sınav tarihleri açıklandı mı?

2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS Lisans başvuruları ne zaman? KPSS Lisans sınav tarihleri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:59
KPSS Lisans başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Lisans sınav tarihleri açıklandı mı?
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Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 KPSS Lisans başvuruları ne zaman? KPSS Lisans sınav tarihleri açıklandı mı?

2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.


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