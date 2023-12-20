KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS ücret ne kadar? KPSS tercih tarihleri ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından alınacak olan KPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylar tarafından merak edildi. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS ücret ne kadar? KPSS tercih tarihleri ne zaman bitiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:35
KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS ücret ne kadar? KPSS tercih tarihleri ne zaman bitiyor?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2023/2, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemlerinin bugün başladığını duyurdu. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS ücret ne kadar? KPSS tercih tarihleri ne zaman bitiyor? 

KPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercihleri 20 Aralık'ta başladı, 27 Aralık 2023 günü saat 23.59'da sona erecek.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS TERCİH ÜCRETİ VAR MI, NE KADAR?

KPSS tercih ücreti 50 TL olarak duyuruldu.


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