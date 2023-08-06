Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:33

Güncelleme: 06.08.2023 - 09:33

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2. gün 30 Temmuz'da uygulandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta uygulanacak. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA?

Adaylara alanlarına bağlı olarak 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmesi yasak.

KPSS ÖABT KAÇ SORU VAR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

2023 KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS ÖABT ikinci oturum testi saat 16:45'te bitecek. 2023 KPSS ÖABT sınav kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın ardından 1 saat içinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.