KPSS ön lisans oturumu başladı

2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu başladı. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak

İHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:29
KPSS ön lisans oturumu başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu başladı.

81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer alıyor. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.


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