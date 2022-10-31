KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık soruşturma izni istedi
Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği belirtildi.
Sosyal medyada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı.
Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari inceleme başlattı. YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEN KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA İTİRAZ
Ancak savcılık, sınavda çıkan 4 soru yönünden 'şaibe' iddialarının ortaya çıkartılması için dönemin ÖSYM başkanı ile sorumlular hakkında soruşturma izni talep etti.
Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi.
Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz eti.
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