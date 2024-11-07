KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını bildirdi.

KPSS'de 4 soru yargı kararıyla iptal edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:14

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


Etiketler: #kpss #ösym

İlgili Haberler

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?
KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler