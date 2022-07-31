KPSS'ye yetişmek isteyen iki araç birbirine çarptı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, KPSS’ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KPSS’ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki 31 EC 367 araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki 27 PG 244 plakalı araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı.
Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı.
Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Video Haberler
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
- 7 metre yükseklikten atladı: Otomobilin içine düştü
- Teröristlerden kontrol noktasına roket saldırısı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü
- 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar...'
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Erdoğan için harekete geçtiler
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Fındık alım fiyatını açıkladı, Terzi Fikri'yi hedef aldı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu