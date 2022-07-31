KPSS'ye yetişmek isteyen iki araç birbirine çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, KPSS’ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.

İHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 17:01
KPSS'ye yetişmek isteyen iki araç birbirine çarptı
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Edinilen bilgiye göre, KPSS’ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki 31 EC 367 araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki 27 PG 244 plakalı araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı.

Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı.

Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


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