Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

31 Temmuz 2022 Pazar, 16:23

Otoyolun Ankara istikametinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Kazada yaralanan bazı kişiler, olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.