'Kredi' dolandırıcılığında yeni gelişme... 3 şüpheli tutuklandı!

Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden yurttaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:40
'Kredi' dolandırıcılığında yeni gelişme... 3 şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan bir kafede bilişim sistemleri üzerinden yurttaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.B., E.Y. ve B.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ağrı Bilişim Emniyet gözaltı Kredi dolandırıcılık

İlgili Haberler

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli adliyede

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli adliyede
'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!

'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!
Tekstilcilerden milyonluk vurgun... Dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

Tekstilcilerden milyonluk vurgun... Dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

En Çok Okunan Haberler