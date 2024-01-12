'Kredi' dolandırıcılığında yeni gelişme... 3 şüpheli tutuklandı!
Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden yurttaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan bir kafede bilişim sistemleri üzerinden yurttaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.B., E.Y. ve B.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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