Kremlin: Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme Semerkant'ta hazırlanıyor
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında beklenen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin Semerkant'ta düzenleneceğini bildirdi.
Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün, gerekli ve halihazırda hazırlanıyor. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmalarının uygulandığını görüyoruz" dedi.
Peskov, Putin ve Erdoğan'ın ele alacağı ilk konunun Tahıl Sevkıyatı Anlaşması olacağına dikkat çekerek, "Bu, elbette tartışılması gereken ilk konu. Rus gıda ve tahılının uluslararası pazarlara girmesi de konuşulacak" diye konuştu.
Peskov ayrıca, anlaşmanın zengin ülkelerin işine yaradığını savunarak, "Bu uygulamanın yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin bu ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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