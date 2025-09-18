Kreş havuzunda hayatını kaybeden minik Berra'nın ailesi adalet istiyor: 'Tutuklu yargılansınlar'

Bir senedir aynı kreşte eğitim gören Berra Dizi, yaz tatiliyle birlikte aynı kreşte yaz okuluna devam etti. 4 yaşındaki Berra, 12 Ağustos’ta kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik kız, oradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Berra Dizi'nin minik kalbi 7. günün sonunda durdu. Berra Dizi, 20 Ağustos’ta İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılı anne ve baba, kızlarını kaybettikleri günden beri, “Burada okulun büyük bir ihmali var” diyerek adalet arıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ailenin talebi tutuklu yargılama. Sesini duyurmak isteyen aile şimdi, “Berra Dizi için adalet” konulu yürüyüş düzenlemek için başvurduğu İnegöl Kaymakamlığı’ndan gelecek olumlu yanıtı bekliyor.

‘ÇOCUKLARLA İLGİLENMESİ GEREKEN ÖĞRETMENLER KENDİ ARALARINDA SOHBET EDİYOR’

Okulun büyük bir ihmali olduğunu iddia eden baba İsmail Dizi, Cumhuriyet’e konuştu. “Öğretmenler çocuklarla ilgilenmesi gerekirken kendi aralarında sohbet ediyorlar, bunlar kamera kayıtlarında mevcut” diyen Dizi, “Üç öğretmen var; birisi cep telefonuyla fotoğraf çekiyor, diğer ikisi oturmuş sohbet ediyorlar, havuzdaki çocukları unutuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KOLLUĞA GEREK YOK’ DİYE MESAJ ATMIŞLAR

Yönetmeliğe göre kreşteki havuzun yüksekliğinin 50 santimetre olması gerektiğini ancak bilirkişi raporunda havuz yüksekliğinin 91.5 santimetre olarak tespit edildiğini söyleyen Dizi, “Can kurtaran da yok. Çocukların yanında bulunması gereken öğretmen, diğer sınıf öğretmeniyle oturuyor. Okuldaki öğretmeni veli grubundan mesaj atarak, o gün öğrencilerin okula kollukla gelmelerine gerek olmadığını söyledi. Ayrıca yüzme öğretmeninin geçerli bir sertifikası yok, o gün SGK’sı bile yok” açıklamasında bulundu.

‘KIZIM EPİLEPSİ HASTASI DEĞİLDİLDİ’

Okul tarafından, minik Berra’nın epilepsi nöbeti geçirerek havuza düştüğü ve 20-30 saniye suyun içinde kaldıktan sonra hemen müdahale edildiği yönünde savunma yapıldığını belirten baba Dizi, “Öyle bir şey söz konusu değil. Kızım epilepsi hastası değildi. Benim çocuğuma hasta yaftalaması yaptılar” şeklinde konuştu.

‘TUTUKLU YARGILANSINLAR’

Kocaeli Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya çocuklarının yanında tokat atan sürücünün tutuklandığını hatırlatan acılı baba, “Benim çocuğum üç kişinin gözü önünde öldü, hala sokakta geziyorlar. Tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eğer benim çocuğum kusurluysa tüm davalarımdan vazgeçeceğim, onların yerine hapis yatarım” dedi.

‘DOSYAYA ATANAN BİLİRKİŞİ DOKTORU AYNI ZAMANDA OKULUN İŞ YERİ HEKİMİ’ İDDİASI

Baba Dizi, dosyaya atanan ilk bilirkişi doktorunun aynı zamanda söz konusu okulun iş yeri hekimliğini yaptığı yönünde duyum aldıklarını iddia etti. Dizi, “Yaptığımız incelemede bu doktorun 2025 yılı güncel bilirkişi listesinde yer almadığını fark ettik. Oysa listede 50 farklı doktor bulunmasına rağmen, listede yer almayan bu kişinin bilirkişi olarak atanması, davayla ilgili ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu tesadüf mü? Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.