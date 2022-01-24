Kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 23:36

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Kararın İstanbul Valiliği'nin talimatı üzerine verildiğini kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o paylaşım: