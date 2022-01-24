Kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
Kararın İstanbul Valiliği'nin talimatı üzerine verildiğini kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte o paylaşım:
?? Duyuru!— İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (@istanbulash) January 24, 2022
Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İstanbul İl Müdürlüğü@AliYerlikaya
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