Son dakika... Adli Tıp raporu açıklandı: Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı

Son dakika haberi... Cem Garipoğlu’nun DNA tespiti tamamladı. Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu’na ait çıktı.

Son dakika... Adli Tıp raporu açıklandı: Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
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DHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:27

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

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Etiketler: #Cem Garipoğlu #Münevver Karabulut #Cenaze

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