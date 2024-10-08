Son dakika... Adli Tıp raporu açıklandı: Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
Son dakika haberi... Cem Garipoğlu’nun DNA tespiti tamamladı. Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu’na ait çıktı.
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler: #Cem Garipoğlu #Münevver Karabulut #Cenaze
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