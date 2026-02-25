Kriptolu haberleşme ağı kullanmışlar: Uyuşturucu şebekelerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerine yönelik 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yazışmaların incelenmesinde, örgütlerin 30 ayrı sevkiyatta toplam 9 tonun üzerinde uyuşturucu madde trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çalışması başlatıldı. Soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen banka hesapları, kripto varlıklar, taşınmazlar, araçlar ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera , GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman ülkemize zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları görülmüş ve yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlenmiştir. Söz konusu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 9 tonun üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda; bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilen 64 şüphelinin kimlik bilgisi tespit edilmiş, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelilerden 14'ünün başka suçlardan ceza evinde olduğu, 22'sinin yurt dışında ve firari konumda olduğu, 2'sinin vefat ettiği, 26'sının ise halihazırda ülkemiz sınırları içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin mensubu olan ve halihazırda yurt içinde bulunan 26 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma bürosu koordinesinde 25/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 22 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda, 60 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, Toplam 135 adet taşınmaza, 47 adet motorlu taşıta, 1 adet ticari araç plakasına 42 şirketin ortaklık payına el konulmuş olup, Kapsamlı soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''