Kritik Kabine Toplantısı başladı: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı saat 17.00'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olacak.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 17.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı. Toplantıda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşülecek.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.
PENÇE-KİLİT VE EKONOMİK GELİŞMELER
Toplantının bir diğer maddesini ise Kuzey Irak'taki terör örgütü varlığına yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ekonomik gelişmeler oluşturacak. Toplantıda bu iki başlık da değerlendirilecek.
Kabine Toplantısının ardından Erdoğan'ın konuşması yapması bekleniyor.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma