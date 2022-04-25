Kritik Kabine Toplantısı başladı: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı saat 17.00'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olacak.

AA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:32
Kritik Kabine Toplantısı başladı: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 17.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı. Toplantıda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşülecek.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor. 

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.

PENÇE-KİLİT VE EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantının bir diğer maddesini ise Kuzey Irak'taki terör örgütü varlığına yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ekonomik gelişmeler oluşturacak. Toplantıda bu iki başlık da değerlendirilecek.

 

Kabine Toplantısının ardından Erdoğan'ın konuşması yapması bekleniyor.


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