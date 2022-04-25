Kritik Kabine Toplantısı başladı: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:32

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 17.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı. Toplantıda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşülecek.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.

PENÇE-KİLİT VE EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantının bir diğer maddesini ise Kuzey Irak'taki terör örgütü varlığına yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ekonomik gelişmeler oluşturacak. Toplantıda bu iki başlık da değerlendirilecek.

Kabine Toplantısının ardından Erdoğan'ın konuşması yapması bekleniyor.