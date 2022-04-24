Gözler Kabine Toplantısı'nda: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Beştepe'de yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor.
NTV'nin aktardığna göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.
İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
Video Haberler
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
- Valilikten 'Arapça müzik' açıklaması
- Müsilaj zannedilen polen sahili boyadı
- Şişli’de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı
- Tatil sezonu öncesi dikkat: Her şeyi kopyalıyorlar!
- 'Boğazlar balık avcılığına kapatılmalı'
- Orman yangını: 1,9 hektar kül oldu!
- Operasyonda görevli polis şehit oldu
- Akdeniz'de deprem
- Sancaktepe'de bariyerlere çarpan otomobil yan yattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Seçim hazırlıkları başladı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı