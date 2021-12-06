Krizi kabul etti: Cem Küçük'ten AKP'ye ekonomi talimatı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:39

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, bir dönem FETÖ'ye destek veren açıklamaları gündem olan Cem Küçük, "AK Parti’nin ekonomi kurmayları, ekrana çıkın!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Küçük, Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesindeki yazısında, AKP'nin ekonomi kurmaylarının ekranlara çıkarak ekonomi konusunda açıklamalarda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki ekonomik krizi kabul eden Cem küçük şunları belirtti:

"AK Parti’nin ekonomi kurmayları bu yeni durumu halka çok iyi anlatmalı. Ekranlara çıkmalı... Yapacakları şey çok basit: Önce ekonomide sıkıntı olduğunu kabul etmeli. Yüksek fiyatlar var ama ne zaman düşeceğini de söyleyin. Güven verin. Televizyona çıkıp her konuyu konuşup ekonomiden bahsetmeyince olmaz.

Merak etmeyin, millet 20 yıldır AK Parti ve Erdoğan’a oy veriyor. Gene verir. Yeter ki çıkıp sorunları ve çözümleri konuşun. Hiçbir ankette CHP’nin oyu bir gıdım artmıyor. Yani AK Parti’den şikâyet edenler blok olarak başka partiye geçmiyor. Millet sokakta ve ekranlarda AK Parti’nin temsilcilerini görmek istiyor."