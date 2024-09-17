KRT TV canlı yayınında 'yırtık don' kavgası: Konuklar araya girdi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:07

KRT TV’de canlı yayınlanan KRT Masası isimli programda konuklar arasında kavga çıktı.

Programda Ferhat Murat, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Ertuğrul Akar ve Afşin Hatipoğlu yer aldı.

KONUKLAR ARAYA GİRDİ

Programın sonlarına doğru Ferhat Murat ile Afşin Hatipoğlu birbirine girdi.

Programda, “Cumhurbaşkanının oğlu fikrini söyleyemez mi?” ifadesiyle başlayan tartışma büyüdü.

Gergin anlarda, “Edebini koruyacaksın, adam gibi konuşacaksın” sözleriyle tansiyon daha da yükseldi.

Bağrışmayla başlayan kavga ayağa kalkarak birbirlerinin üzerlerine yürümeyle devam edince araya diğer konuklar girdi.

Kavga anlarında mikrofona şu sözler yansıdı:

- Yırtık şeyden çıkar gibi

+ Sensin yırtık don, yırtık dondan çıkan sensin

- Yırtık dondan çıkan şey nedir ya?

+ Haddini bildirdim, kurşun asker.

- Donu ben demedim, sen tamamladın.